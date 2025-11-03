غادرت 238 شاحنة مساعدات إغاثية من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال 238 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومنها الأغذية الأساسية والخيام والمواد البترولية والطبية، من بوابة معبر رفح الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني، بعد إجراء عمليات الفحص.

وتابع المصدر، أن شاحنات المساعدات مقدمة من عدة هيئات محلية ودولية وعربية، من بينها قافلة "زاد العزة" المقدمة من الهلال الأحمر المصري، و105 شاحنات من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و20 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و16 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و14 شاحنة من دولة قطر، و53 شاحنة موجهة إلى المخيم المصري، إضافة إلى شاحنتين محملتين بالغاز، وأخريين بالسولار.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد، بلغ 11 ألفًا و147 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 93 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 205 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 6.000 طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.