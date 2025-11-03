شهدت محافظة المنوفية اليوم أول تساقط خفيف للأمطار عقب انتهاء فصل الصيف، وسط أجواء خريفية وسماء ملبدة بالغيوم منذ ساعات الصباح الأولى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، دون تأثير يُذكر على حركة المرور أو المرافق العامة، فيما سادت حالة من الارتياح بين المواطنين بعد اعتدال درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وتتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزية بالوعات الصرف ومعدات شفط المياه تحسبًا لأي زيادة في كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ووجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في بيان له، برفع درجة الاستعداد ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني لرؤساء المدن ومراجعة أماكن تجمع المياه والمناطق المنخفضة لضمان استمرار حركة المواطنين بشكل طبيعي.

كما ناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الذروة ومتابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى استمرار الغيوم وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.