بنك مصر يرفع رأسماله المصدر إلى 180 مليار جنيه

وافق البنك المركزى المصري على رفع رأسمال بنك مصر المصدر إلى 180 مليار جنيه بدلا من 110 مليارات جنيه، وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للجريدة، توزع رأس المال المصدر لبنك مصر على 36 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية لكل سهم.

وبلغ رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه كما هو في السابق.

وكان قد ارتفع صافي أرباح بنك مصر إلى 57.47 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 50.23 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 14.4%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك.