سندس سنبل تقترب من حصد ميدالية في الووشو كونغ فو بأولمبياد الشباب داكار 2026

واصلت البطلة المصرية سندس محمد سنبل تألقها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما حصدت المركز الأول في منافسات أسلوب العصا (Gunshu) برياضة الووشو، عقب حصولها على 9.330 نقطة في الجولة النهائية.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة سندس سنبل في نهائي الأسلوب الشمالي (Changquan)، المقرر إقامته اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تسعى البطلة المصرية إلى تحقيق ميدالية جديدة وإضافة إنجاز آخر إلى رصيد البعثة المصرية في الدورة.

وتخوض سندس نهائي الأسلوب الشمالي بطموح مواصلة نتائجها المميزة، بعدما نجحت في اعتلاء منصة التتويج بالمركز الأول في منافسات العصا، لتواصل تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحفل الأولمبي.

وكانت البعثة المصرية قد حققت ميداليتين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026، بخلاف ذهبية سندس سنبل، حيث توج السباح زين هشام بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة، بعدما أنهى السباق بزمن 52.16 ثانية.

كما حصد علي الرملي، لاعب المنتخب المصري للجودو، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 81 كجم، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في البطولة.