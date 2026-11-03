وزير البترول يبحث توظيف أحدث التكنولوجيات لزيادة إنتاج البترول والغاز وخفض تكاليف التشغيل في مصر

على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جيريش ساليجرام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وِذرفورد العالمية، لبحث فرص تعزيز التعاون في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية والتطبيقات الرقمية لدعم خطط زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من موارد الحقول القائمة.

وأكد الوزير أهمية التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة، خاصة في مجالات حفر الآبار وتجهيزها وصيانتها، وتحسين معدلات الإنتاج، مع التركيز على تطوير أداء الحقول المتقادمة وزيادة معدلات استخلاص الزيت الخام والغاز الطبيعي من الخزانات، بما يسهم في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج، وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين الجدوى الاقتصادية للعمليات.

من جانبه، استعرض جيريش ساليجرام أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها الشركة لتطوير أنشطة الإنتاج، وفي مقدمتها أنظمة المراقبة اللحظية لأداء الآبار، وتقنيات الصيانة التنبؤية، وحلول الإدارة المتكاملة للعمليات الإنتاجية، والتي تتيح سرعة رصد التحديات التشغيلية والتعامل معها، ورفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

كما تناول اللقاء فرص مساهمة الشركة في دعم خطط تكثيف أنشطة الاستكشاف والحفر في مصر، من خلال إتاحة أحدث المعدات والخدمات الفنية المتخصصة، وتطبيق الحلول التكنولوجية التي تساهم في تسريع تنفيذ أعمال حفر الآبار وتجهيزها، إلى جانب نقل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون مع شركات قطاع البترول المصري في مجالات الخدمات الفنية والتدريب ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تمتلكه شركة وِذرفورد من خبرات وتكنولوجيات عالمية، بما يدعم جهود قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، وتسريع وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج.