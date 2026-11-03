اللجنة البارالمبية تعلن قائمة منتخب قصار القامة استعدادا لكأس العالم بالمغرب

وافق مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على سفر بعثة منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة، للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر 2026، في إطار دعم المنتخب الوطني ومساندته خلال مشاركته في المحفل العالمي.

وتضم البعثة المصرية 18 فردًا، برئاسة إيهاب حسنين، عضو اللجنة البارالمبية ويرافقه علي شعبان عبد المجيد إداريًا، ومحمد عبد الباري مديرًا فنيًا، ويوسف محمد محمد مساعدًا للمدرب، والدكتور محمد أحمد عبد الفتاح طبيبًا للبعثة.

وتضم قائمة اللاعبين 15 لاعبًا، هم: عبد الرحمن محمد بركات، وسعيد محمد عبد العزيز الخرباوي، وعبد الرحمن محمد عيد رجب، ومحمد حسين محمد، ومروان عمرو محمد عبد العليم، ومهدي محمد مهدي، ومحمود محمد شفيق عبد الهادي، وبدر محمد فاروق زكي، ورمضان السيد رمضان، ومصطفى محمود أحمد عبد الفضيل، ومحمد عجمي صالح، وممدوح سعيد سيد حسين، وأحمد عبد الرزاق أحمد، وعبد الغني حسين عبد الغني، ووليد عصام عبد الله إمام.

وتأتي مشاركة المنتخب المصري في البطولة العالمية في إطار مواصلة دعم الرياضة البارالمبية المصرية، وإتاحة الفرصة للاعبين لإثبات قدراتهم والمنافسة على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.