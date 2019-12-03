 جريفيث يبحث في الكويت فرص السلام في اليمن - بوابة الشروق
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جريفيث يبحث في الكويت فرص السلام في اليمن

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 6:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 6:11 م

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، فرص السلام في البلاد مع مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح.

وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن جريفيث عقد لقاء مع السفير الصباح ناقش فرص السلام في اليمن.

وعبر جريفيث في اللقاء عن تقديره لدور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة.

ويقوم المبعوث الأممي تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية ضد المساعي الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن المتواصلة للعام الخامس على التوالي، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يشار إلى أن الكويت كانت قد استضافت في العام 2016 مشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين استمرت لأشهر، بهدف حل الأزمة بين الطرفين، من دون إحراز تقدم فعلي.


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