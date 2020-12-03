قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة والأثار والمتحدث باسم الوزارة، إن الاستعدادت لموكب نقل المومياوات الملكية التي تم الإعلان عنها اليوم، تمثل جزء بسيط من المخطط له في الاحتفالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بعين السيرة، سيكون ضمن موكب مهيب ومبهر للعالم، مصحوب بعزف أوركسترا موسيقي.

وذكرت أن الاستعدادات تليق بنقل 20 مومياء ملكية، منهم أربعة ملكات، مؤكدة أن عنصر الإبهار سيكون هو المسيطر على هذا الحدث العالمي.

وأوضحت أن الموكب سيكون في الفترة المسائية، مشيرة إلى عدم الإعلان عن ميعاده حتى صدور بيان رسمي يفيد به.

وأشارت إلى الترويج العالمي لموكب نقل المومياوات الملكية، مضيفة أن ذلك يعد رسالة هامة جدًا للعالم بأن مصر آمنة في ظل الظروف الاستثنائية من تفشي فيروس كورونا.

وانتشرت صورًا للاستعدادات النهائية من قِبل وزارة السياحة والأثار، لموكب نقل المومياوات، والتى تتكون من 22 عربة بطراز مصرى قديم، إضافة إلى العجلات الحربية، لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.



