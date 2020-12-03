 فيديو.. السياحة: نقل المومياوات الملكية ضمن موكب مبهر للعالم - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 2:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. السياحة: نقل المومياوات الملكية ضمن موكب مبهر للعالم

أمل محمود
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 1:45 ص

قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة والأثار والمتحدث باسم الوزارة، إن الاستعدادت لموكب نقل المومياوات الملكية التي تم الإعلان عنها اليوم، تمثل جزء بسيط من المخطط له في الاحتفالية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بعين السيرة، سيكون ضمن موكب مهيب ومبهر للعالم، مصحوب بعزف أوركسترا موسيقي.
وذكرت أن الاستعدادات تليق بنقل 20 مومياء ملكية، منهم أربعة ملكات، مؤكدة أن عنصر الإبهار سيكون هو المسيطر على هذا الحدث العالمي.
وأوضحت أن الموكب سيكون في الفترة المسائية، مشيرة إلى عدم الإعلان عن ميعاده حتى صدور بيان رسمي يفيد به.
وأشارت إلى الترويج العالمي لموكب نقل المومياوات الملكية، مضيفة أن ذلك يعد رسالة هامة جدًا للعالم بأن مصر آمنة في ظل الظروف الاستثنائية من تفشي فيروس كورونا.
وانتشرت صورًا للاستعدادات النهائية من قِبل وزارة السياحة والأثار، لموكب نقل المومياوات، والتى تتكون من 22 عربة بطراز مصرى قديم، إضافة إلى العجلات الحربية، لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك