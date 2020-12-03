الشرطة الفيتنامية تحقق مع مضيف طيران متهم بالتسبب في نشر فيروس كورونا

فتحت الشرطة في مدينة هو تشي مينه الفيتنامية اليوم الخميس تحقيقا جنائيا بشأن مضيف طيران بشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، انتهك بروتوكلات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ونقل العدوى لثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال نائب رئيس الشرطة المدينة نجوين سي قوانج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه تم توقيف المضيف -28 عاما- عن العمل، ويمكن أن يتم اتهامه" بنشر أمراض معدية بين البشر".

وأضاف أن المضيف، الذي تم توقيفه عن العمل وسوف يتم فصله، قد يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 12 عاما وفقا للمادة 240 من القانون الجنائي 2015.

وكان المضيف قد عاد إلى فيتنام قادما من اليابان. ودخل الحجر الصحي الإلزامي لدى عودته، وبعد ثبوت سلبية اختبار فيروس كورونا مرتين، سُمح له بالعزل في منزله، ولكن تواصل عن عمد مع والدته واثنين من أصدقائه، من بينهم مدرس لغة إنجليزي بقى معه لبضعة أيام.

وانهت إصابة المدرس بالفيروس الاثنين الماضي حالة عدم تسجيل فيتنام لحالات عدوى محلية بالفيروس لمدة 88 يوما.

وبعدما خالط المدرس المضيف، قام بالتدريس في مركز لغات وجلس في عدة مقاهي في مدينة هو تشي مينه.

وجرى إغلاق المنشآت التي زارها المدرس، في حين تم وضع الأشخاص الذين خالطوه في الحجر الصحي.

وشهدت فيتنام موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في مدينة دا نانج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، لكن لم تسجل أي حالات عدوى محلية منذ نحو ثلاثة أشهر.

وحتى اليوم الخميس، سجلت فيتنام 1358 حالة إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.