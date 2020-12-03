تنظر محكمة جنح طوخ، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة والديّ الطفل أنس المعروف إعلاميًا بـ"رضيع طوخ"، الذي ترك وحده بالمنزل 9 أيام، إثر خلافات بين والديه، حتى وفاته وتحلل جثته.

البداية بتلقي النيابة العامة، بلاغًا من والد الطفل الرضيع بمركز طوخ بالقليوبية باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت النيابة لمناظرة جثمان الرضيع ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا، ثم انتقلت إلى مسكن والديّ الطفل محل وفاته فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أية آثار عنف بالمسكن.

وباستجوابهما، قرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّ من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته.

وقررت المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها حال مغادرتها المسكن إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله خلال الأيام التسعة حتى وفاته إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه بإرادتها.

وأخطرت النيابة العامة، خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالواقعة؛ لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وأيدت النيابة العامة ذلك.