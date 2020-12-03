ابن العالم النووي فخري زادة يوجه رسالة للأعداء: ما تفعلوه يدل على ضعفكم وإفلاسكم

وجه حامد، ابن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، رسالة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، على هامش مراسم تأبين والده، في مدينة دماوند شرق العاصمة طهران، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

قال حامد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "ينبغي على الأعداء أن يتفهموا، بأن ما يقومون به من جرائم واغتيالات، يدل على ضعفهم وإفلاسهم، وأن استمرارهم على هذا النهج الإرهابي لن يثني إيران وشعبها عن مواصلة المضي نحو التقدم والرقي".

وأكد حامد أنه "كلما زادت وتيرة الاغتيالات بحق العلماء الإيرانيين، سيزداد العلماء عزيمة لتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، وبما يؤكد أنه لا يمكن إيقاف مسيرة التقدم والازدهار أو إقصائها في البلاد".

ولفت ابن العالم النووي الإيراني إلى أن "الشهيد فخري زادة خطّ دربه نحو الرقي والشموخ في إيران الإسلامية".