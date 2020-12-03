التشيك تعتزم افتتاح مكتب فرعي لسفارتها في القدس

تعتزم التشيك افتتاح مكتب فرعي لسفارتها الواقعة في تل أبيب، في القدس.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه توماس بتريسيك، وزير الخارجية التشيكي مساء اليوم الأربعاء بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي جابي اشيكنازي.

وأوضح الوزير، في بيان للوزارة، أن المكتب الفرعي سيتم إنشاؤه في النصف الأول من 2021 مشيرا إلى أن المكتب سيشغله دبلوماسي.

يذكر أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان كان يسعى منذ فترة طويلة من أجل نقل سفارة بلاده بالكامل في إسرائيل إلى القدس، لكنه لم يفلح في هذا.

وسيكون المكتب الفرعي استكمالا للقنصلية الفخرية القائمة.

وكان قد تم افتتاح البيت التشيكي كمعهد ثقافي وطني في المدينة المقدسة قبل عامين.

ويعد الوضع المستقبلي للقدس من النقاط الخلافية الكبيرة في الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.