تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث المنصة لـ22 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث المنصة التي وقعت عام 2013، إلى جلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع.



وأسندت النيابة العامة، للمتهمين في القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثانِ، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.



وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر في طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذي أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كانت ذات المحكمة قضت في وقت سابق، بإعدام محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و7 آخرين من قيادات الجماعة والسجن لـ 50 متهما وبراءة 21 آخرين، في قضية أحداث المنصة التي تعود وقائعها لعام 2013.