حبس نجل وزير سابق لاتهامه بتعاطي المخدرات ودهس مواطن بالجيزة

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة حبس نجل وزير سابق 4 يوم على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بدهس شاب أمام دريم لاند بطريق الواحات.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتوفي يدعى شريف سعد، ويبلغ من العمر 42 عامًا، ويعمل سكرتيرًا بمحكمة جنوب الجيزة، ومتزوج ويعول 4 أطفال أصغرهم عامين ونصف.



وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم المتسبب في مقتل الضحية هو نجل "أ .ع.ت"، وزير الاستثمار الأسبق في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه، وخضع لعمل الفحوص التي أثبتت تأثره بتعاطيه المواد المخدرة أثناء الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.