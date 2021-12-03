قال الفنان إياد نصار، إنه يتمنى تقديم دور «صعيدي» سواء في عمل تلفزيوني أو سينمائي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "توب تريندينج"، المذاع عبر فضائية "TEN"، الخميس، أنه على مدار السنوات الماضية كان يتمنى تقديم هذا الدور لكنه يجد الأدوار تشبه بعضها، فيفضل بتأجيلها.

وأوضح أنه غير متخوف من تقديم دور باللهجة الصعيدية، مضيفًا: "الممثل المصري ممكن يستخبى ورا اللهجة الصعيدية ومحدش يأخد باله".

وذكر أنه يتمنى خلال الفترة المقبلة أن يقوم بعمل هذا الدور والبحث والتنقيب عن خبايا هذا الدور، متابعًا: "أنا شايف أنه لسة متقدمش بالشكل القوي".

ومن المنتظر، صدور فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن، والفيلم مرشح للعرض في السينمات الشهر المقبل.