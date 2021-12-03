ضبط مخدرات بنحو 6 ملايين جنيه في حملة أمنية بأسيوط وكفرالشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عناصر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بأسيوط، تم خلالها ضبط كمية من المخدرات قدر قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه، كما تمكنت من ضبط شخص بمحافظة كفر الشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش قدر قيمتها بنحو مليوني جنيه تقريباً.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام- الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قد رصدت نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق دائرة مركز شرطة منفلوط، وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة منفلوط، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرامين– 2 طبنجة- 4 خزائن- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة -ميزان حساس- و 12 قطعة مشغولات ذهبية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو أربعة ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة كفر الشيخ بحوزته ١٣٤ طربة من مخدر الحشيش وزنها ٢٣ كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن كفرالشيخ قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش وزنها 23 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني جنيه تقريباً.

م م ع/ أ د ه/ ه م غ