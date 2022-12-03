قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة مشارف العامرية الجديدة «غيط العنب سابقًا»، مثال على حقوق الإنسان الاجتماعية والإنسانية والصحية، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق 36 مليار جنيه كحد أدنى، لإحداث نقلة كبيرة للأهالي في الإسكندرية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرغب في تطبيق مبادرة «حياة كريمة»، في كل مكان على أرض مصر، معربًا عن تقديره الكبير لجهود الدولة المصرية.

وأشاد بإطلاق اسم المشير فؤاد أبو ذكري، على أحد المحاور في الإسكندرية، مضيفًا: «البلد تشهد إنجازات كبيرة وحقيقية في وقت قياسي، أولاد مصر يستحقون التقدير والتكريم الكبير، والدولة تقدم هذا الإنجاز للناس وتقدم لهم خدمة كبيرة».

ولفت إلى أن المواطن يرغب اليوم في مسكن لائق به؛ ليحتويه هو وأبنائه، مؤكدًا أنه الأمر الذي يحققه الرئيس السيسي، لكل المصريين في كل مكان.

وذكر أن مدينة مشارف العامرية، تتضمن موقفًا للنقل، ومساحات خضراء، ومحطة معالجة وصرف صحي، قائلًا إنها تضم كل الخدمات، حتى لا يحتاج المواطن الخروج من المدينة بالكامل.

وتابع: «هنتكلم على إيه ولا إيه، كل يوم عندنا مشروع قومي، والدولة تضخ استثمارات هائلة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع، المدينة مشروع عملاق يضاف للمشروعات التي عملت عليها لدولة للأهالي في كل مكان».