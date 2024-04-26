أكد عبد الركيم زيتو، المدير الفني لدريمز الغاني، على جاهزية لاعبيه لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى تدرب لاعبيه جيدا على تسديد ركلات الترجيح إذا وصلت المباراة إلى تلك المرحلة.

وكان دريمز قد فرض التعادل السلبي على الزمالك في مواجهة الذهاب على استاد القاهرة، ليخرج الفريق الغاني الغير مرشح من الأساس بنتيجة جيدة من معقل الزمالك، ويقترب خطوة أكبر من الوصول لنهائي الكونفدرالية.

تحدث عبد الكريم زيتو في تصريحات نقلها موقع «غانا سوكر» عن جاهزية لاعبيه لركلات الترجيح أمام الزمالك، قائلًا:" لقد شاهدتم التدريبات بأنفسكم، لقد أنهينا المران بتسديد ركلات الترجيح، ومن بين الـ24 لاعبا فقط 3 لاعبين لم يتمكنوا من التسجيل، لذا نحن جاهزون إذا وصلت المباراة لركلات الترجيح".

أضاف:" دعوني أقول أننا نأمل في التأهل يوم الأحد، وتأمين بطاقة التأهل في الوقت الأصلي للمباراة".

أتم:" لقد بذل فريق دريمز جهدا جماعيا في تمثيل غانا في المسابقات القارية، وأطالب المشجعين بدعمنا في المباراة، بما في ذلك مشجعي كوتوكو وهارتس أوف أوك، من أجل استعادة مكانة غانا في كرة القدم الإفريقية".