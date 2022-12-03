نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو تحفيزي لمنتخب بلاده قبل مباراته في دور الـ16 لكأس العالم 2022 أمام نظيره الهولندي، بمشاركة لاعب المنتخب تايلر أدامز.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، ظهر بايدن، في مقطع الفيديو الذي نشره في صفحته الرسمية عبر «تويتر»، وهو يلتقط كرة سددها لاعب المنتخب الأمريكي ونادي ليدز يونايتد الإنجليزي، تايلر أدامز.

وردد الرئيس الأمريكي الهتافات التي ترددها الجماهير، مثل «It’s Called Soccer»، وهي الجملة التي رددها الجمهور الأمريكي في مباراة إنجلترا، نظرًا للخلاف بين الدولتين على تسمية كرة القدم إذ يطلق عليها الأمريكيون اسم «Soccer» ويسميها الإنجليز «Football».

وشجع بايدن المنتخب الأمريكي بالقول: «هيا يا أمريكا!»، ووجه رسالة للاعبين قال فيها: «يمكنكم فعلها يا شباب»، في إشارة إلى قدرة منتخب «العم سام» على الوصول إلى ربع النهائي.

وكان أكبر إنجاز لأمريكا في كأس العالم هو الوصول إلى نصف نهائي نسخة 1930، في حين لم يسبق لها الوصول إلى ربع النهائي منذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 32.

وتطمح أمريكا لبناء جيل قادر على المنافسة في النسخة المقبلة، التي ستحتضنها برفقة كندا والمكسيك عام 2026.

وانطلقت في الخامسة مساء، مباراة المنتخب الأمريكي مع نظيره الهولندي، على أرضية استاد خليفة الدولي في قطر، في أولى مباريات دور الـ16 في المونديال.