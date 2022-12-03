أوكرانيا: الاقتصاد الروسي «سيدمر» بتحديد سقف لأسعار النفط

أكدت أوكرانيا، اليوم السبت، أن الاقتصاد الروسي، "سيدمر" بتحديد سقف لأسعار النفط، وفقا لما ننشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

وقال مندوب بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندجيه سادوس للصحفيين، أمس الجمعة، إن "بولندا وافقت على حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد السقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا مقابل البرميل، ما سيسمح للاتحاد الأوروبي بالمصادقة على هذا القرار رسميا خلال العطلة الأسبوعية".

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميا يوم الأحد المقبل.

وذكر المندوب البولندي، أن الاتفاق يتضمن أيضا آلية لإعادة النظر في السعر، ستسمح بالحفاظ على الأسعار عند مستوى أدنى من القيمة السوقية بنسبة 5%.

ويذكر أن بولندا كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي كانت تعرقل تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي، مطالبة بأن يكون أدنى بكثير مما اقترح الاتحاد الأوروبي.

وأكدت جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، التوصل إلى الاتفاق، قائلة إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الرسمي بعد إتمام الإجراءات الخاصة بإعداد الوثائق.