انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسوان

انطلقت فعاليات اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2022 / 2023، وذلك لمرحلة البراعم في رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، تحت شعار (مصر تستكشف أبطال المستقبل)، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التي تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات مع دعم ورعاية المواهب من الشباب ومختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أهمية ودور ذلك في استغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لهذه الفئات وتوجيهها في الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم وللدولة.

من جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

ولفت إلى أن الاختبارات تضم رياضة الملاكمة للبنين مواليد 2010 و2011، ورياضة التايكوندو للبنين والبنات مواليد 2011 متميز، و2012 و2013، بالإضافة إلى رياضة الجودو للبنين والبنات مواليد 2013 و2014، فضلاً عن رياضة تنس الطاولة للبنين والبنات مواليد 2016 و2017.

وأوضح ناصر سليم، أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الإختبارات هي صورة شخصية للاعب مقاس (4×6)، وصورة لشهادة الميلاد، بجانب صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مدون بها رقم تليفون واتس، حيث تقدم الأوراق والمستندات بمديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للرياضة) بديوان عام المحافظة.