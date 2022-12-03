سجل ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا خلال مواجهة منتخب أستراليا المقامة حاليًا على ملعب أحمد بن علي مونديالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي مساء اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال 2022.

وأصبح ميسي أصبح لاعب يشارك في مباريات دولية في تاريخ منتخبات قارة أمريكا الجنوبية بـ 169 مباراة، متخطيًا الرسم السابق للاعب الإكوادوري إيفان هورتادو صاحب الـ 168 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، مع المنتخب الهولندي يوم الجمعة القادمة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.