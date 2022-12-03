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وزير الدفاع الروسي ونظيره البيلاروسي يبحثان التعاون العسكري والتقني

هديل هلال
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:48 م
وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى مينسك، اليوم السبت، لإجراء مفاوضات مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين.

وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية «بيلتا» أن «وزير دفاع جمهورية بيلاروس، الفريق فيكتور خرينين، ووزير دفاع روسيا الاتحادية، الجنرال سيرجي شويجو، سيجريان محادثات في مينسك».

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين الروسي والبيلاروسي، سيبحثان القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في 30 نوفمبر، إن الغرب يعد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا، يمكن استخدامها بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا.

وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة «إس بي. بيلاروس اليوم»: «يعد الغرب تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا ككتيبة كالينوفسكي، وفيليق (بوغونيا)، اللذان يحصلان هناك على الخبرة القتالية، ويمكن استخدامهما ضد بلادنا بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروس بالقوة».

في سياق متصل، أعلن خرينين أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف «الناتو»، في منطقة أوروبا الشرقية.

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