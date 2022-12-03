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سجل منتخب الكاميرون انتصارا تاريخيا على البرازيل، محققا عددة أرقام مميزة بهذا الفوز، الذي قاده إليه النجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.

ونجح فينسنت أبوبكر في تسجيل هدف الفوز الوحيد للكاميرون على البرازيل في مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

وبات فينسنت أبو بكر هو أول لاعب يسجل ضد البرازيل في مونديال 2022.

كما أصبح منتخب الكاميرون أول منتخب إفريقي يفوز على البرازيل في كأس العالم.

المهاجم فينسنت أبوبكر هو أول لاعب يسجل ويتعرض للطرد في مباراة مونديالية منذ زين الدين زيدان في نهائي 2006 ضد إيطاليا.

وشهدت المباراة مشاركة داني ألفيس ليصبح أكبر لاعب يشارك مع البرازيل في كأس العالم بعمر 39 عاما.

وعقب هزيمة البرازيل، باتت هذه النسخة هي أول نسخة لكأس العالم تشهد عدم فوز أي فريق في جميع مباريات المجموعة الثلاث منذ 1994.