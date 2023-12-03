المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد ما يزيد على 700 مواطن خلال الـ24 ساعة الماضية

قال المدير العام للمكتب الإعلامي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما يزيد على 700 مواطن في الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن أعداد الشهداء التي تصل إلى المستشفيات قليلة، مقارنة بالمجازر والمذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وذكر أن طائرات الاحتلال تقصف بشكل متزامن كل محافظات الشمال ومدينة غزة وخان يونس ورفح، موضحا أن «النية مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب أكبر قدر من المجازر ورفع فاتورة الضحايا والشهداء».

وأشار إلى ارتكاب الاحتلال أكثر من 20 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية؛ تركزت في خان يونس وغزة، مستشهدًا بتدمير حي سكني يضم 50 عمارة سكنية بالكامل في منطقة الشجاعية، ووقوع أكثر من 500 شهيد.

وتابع: «القطاع الصحي في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي»، قائلًا إن «فرق الطوارئ والإغاثة عاجزة عن تحريك بعض الآليات المتبقية بسبب نفاد الوقود».

وواصلت إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، كما شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصف كثيف على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

في حين أعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و207 شهداء، وارتفاع عدد المصابين إلى 40 ألفا و652 جروحهم متفاوتة.