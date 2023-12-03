قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لا يوجد تفسيرات واضحة حيال تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستويات 46 جنيها وذلك بانخفاض يقدر بنحو 6 جنيهات.

وأشارت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تداول بعض المعلومات مجهولة المصدر تفيد بضخ الحكومة 2 مليار دولار؛ من أجل تدبير احتياجات المستوردين، لافتة إلى عدم إعلان الحكومة رسميا عن ذلك.

ونوهت إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية في أعقاب تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزوال أزمة الدولار مطلع الأسبوع الماضي، قائلة: «أنا أكثر واحدة ستكون سعيدة بتراجع الدولار؛ لكن أحب اعرف الأزمة إلى زوال إزاي ! هل الحكومة لديها معلومة لا نعرفها نتمنى ذلك».

وأضافت أن مؤشرات استقرار سعر الدولار بالسوق الموازي من عدمه ستظهر نتائجها مع عودة تعاملات الإثنين المقبل، معربة عن أملها في انعكاس تراجع سعر الدولار على انخفاض أسعار السلع، قائلة: «نتمنى نشاهد تأثير ذلك على الأسعار، ولا أما الدولار يعلى الأسعار تعلى ولما ينخفض تفضل غالية»

وأوضحت أن تجديد ودائع الدولارية للكويت والإمارات تواليا من شأنه أن يمنح المزيد من الثقة في الاقتصاد ويسهم في الحفاظ على توزازن الاحتياطي من النقد الأجنبي، لافتة إلى استقبال مصر 500 مليون دولار حصيلة صفقة حصة الشرقية للدخان خلال الآونة الأخيرة.