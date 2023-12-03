صحيفة عبرية تكشف عن انعقاد أول لوبي يهودي بالكونجرس منذ طوفان الأقصى لسبب غير معلن

عقد الأعضاء اليهود بالكونجرس الأمريكي، أول لوبي يهودي غير رسمي وسري الأهداف منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وكان ذلك بمكتب إحدى عضوات الكونجرس، ولم يلق اللوبي اعترافا رسميا حتى الوقت الحاضر.

وذكرت صحيفة "التايمز" الإسرائيلية، نقلا عن ديبي واسرمان عضوة الكونجرس اليهودية، التي قادت المؤتمر، أن محادثات فعالة جرت بالجلسة ولكن العضوة لم توضح ما اتفق عليه المجتمعون.

وأوضحت الصحيفة، أن نحو 20 عضوا يهوديا من أصل 26 حضروا المؤتمر وسط خلافات متنوعة في الوسط اليهودي بالكونغرس.

وقال موقع "أكسياس"، عن طبيعة تلك الخلافات، إنها تتنوع بين رغبة بعض الأعضاء اليهود في مساندة عمل وقف إطلاق نار بقطاع غزة وبين خلافات قديمة حول تأييد الأعضاء اليهود للرئيس السابق دونالد ترامب والعداء له.

واعتذر الرئيس السابق للوبي اليهودي جيري لادنار، عن الحضور بسبب عدم دعوة جميع الأعضاء اليهود للاجتماع، وكانت جميع الاجتماعات السابقة على مدار 10 سنوات ماضية تعقد بمكتبه.