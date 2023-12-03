قالت كتائب القسام، إن عناصرها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود، شمال شرقي خانيونس، لافتة إلى القضاء على من بقي منهم على قيد الحياة.

وكتبت في بيان لها، مساء الأحد: «تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس».

ولفتت في وقت سابق، إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق».

وقبل ساعات، استهدف عناصر كتائب القسام، اليوم الأحد، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها لـ5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105»، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت إنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت استهداف تجمعات للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية، واستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة «الياسين 105».

ولفتت إلى تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.