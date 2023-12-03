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إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالجيزة

وليد ناجي
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 8:45 م

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور بالجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الواحات الصحراوى بالجيزة، وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية بالطريق.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بوجود حادث بطريق الواحات الصحراوي ووجود مصابين بالحادث، وبانتقال القوات الأمنية لمكان الحادث مدعومين بونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما عملت القوات الأمنية على تسيير الطريق وإعادة الحركة لطبيعتها.

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