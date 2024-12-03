اليابان تدفع بطائرة وسفينة بعد رصد غواصة روسيا قبالة إحدى جزرها

أعلن الجيش الياباني إنه أرسل، اليوم الثلاثاء، طائرة مراقبة وسفينة تابعة للبحرية بعد رصد غواصة روسية قبالة ساحل جزيرة جنوب غربي البلاد بالقرب من تايوان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة اليابانية في بيان إنه تم رصد الغواصة الروسية من فئة " كيلو " على بعد 50 كيلومترا (31 ميلا) جنوب جزيرة يوناجوني، الواقعة في أقصى غرب اليابان ، وشرق تايوان مباشرة .

وكانت الغواصة تتحرك ترافقها سفينة تابعة لسلاح البحرية الروسية ، في اتجاه الشمال الشرقي بين يوناجوني وجزيرة إيريوموت القريبة. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن هذه كانت المرة الأولى التي تم فيها رصد غواصة روسية في تلك المياه.

وأضافت هيئة الأركان أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية نشرت سفينة دعم قتالية وطائرة استطلاع من طراز بي-3 للتحذير والقيام بعمليات استطلاع. وتابعت أن السفن الحربية الروسية لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية.

وجاء مرور الغواصة والسفينة المرافقة لها بعد يوم واحد من إعلان الجيش الفلبيني عن رصد غواصة روسية من فئة كيلو في بحر الصين الجنوبي.