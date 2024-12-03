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سلطنة عمان والهند يناقشان تنظيم مؤتمر المحيط الهندي

نيودلهي - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 10:42 م

عقد فريق التشاور الاستراتيجي بين الهند وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الـ 13، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

مثل الجانب الهندي آرون كومار تشاترجي وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية فيما مثلها من الجانب العماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية والتعاون الثقافي والتعليمي.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الشيخ خليفة بن علي الحارثي مع سوبرامانيام جاي شانكار، وزير الخارجية الهندي، حيث تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول آفاق التعاون المستقبلي والتطورات الإقليمية والدولية.

 

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