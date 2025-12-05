سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة لم تدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، من خلال تجهيز المقار وتقديم كل الخدمات اللوجستية بمحيط اللجان، بما يضمن بيئة آمنة وميسّرة لجميع الناخبين.

وأشارت إلى متابعة المحافظة بصفة مستمرة سير العملية الانتخابية، لضمان الالتزام الكامل بالنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.

هذا وتُستأنف عملية التصويت غدًا في تمام التاسعة صباحًا بجميع اللجان الانتخابية.

وتدعو محافظ البحيرة جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والإقبال على صناديق الاقتراع، تأكيدًا لدورهم الوطني ومسئوليتهم في دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة.