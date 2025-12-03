Book Gardenيستضيف محمود عبدالشكور في حوار يجمع بين الكتابة والشاشة بنادي مدينتي

يستضيف Book Garden، بالتعاون مع منتدى مدينتي الثقافي، الكاتب والروائي والناقد السينمائي محمود عبد الشكور في لقاء حواري تحت عنوان: «بين الكتابة والشاشة»، يتناول تجربته الممتدة بين الأدب والسينما، وكيف تتقاطع الكلمة مع الصورة في عالم الإبداع، مساء الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر في تمام الساعة السابعة، بقاعة المبنى الاجتماعي بنادي مدينتي الرياضي.

وتدير الحوار، الدكتورة غادة لبيب، مؤسس Book Garden، حيث يناقش اللقاء أبرز مؤلفات عبد الشكور، التي تتنوع بين الرواية والسيرة الذاتية والكتب المتخصصة في النقد السينمائي.



ومحمود عبدالشكور، ناقد سينمائي وأدبي مصري من مواليد ديسمبر 1965، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، وكان أول دفعته شعبة صحافة.. تدرب في جريدة «الوفد»، وعمل في مكتب جريدة «الأنباء» الكويتية، نشرت مقالاته في عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية، مثل «القبس» الكويتية، «اليوم السابع» الباريسية التي كانت تصدر في نهاية الثمانينيات، جريدة «روز اليوسف» اليومية، مجلة «روز اليوسف»، جريدة «التحرير»، مجلة «السينما الجديدة»، مجلة «الهلال»، جريدة «اليوم الجديد»، موقع «عين على السينما»، وموقع «الكتابة».

واشترك في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية، وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين.

ويشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، له مؤلفات أدبية وسينمائية مثل: «كنت صبيًّا في السبعينيات»، «كنت شابًّا في الثمانينيات»، «سينمانيا»، «ونس الكتب» بجزأيه، «داوود عبد السيد سيرة سينمائية»، «محمد خان سيرة سينمائية»، رواية «حبيبة كما حكاها نديم»، ورواية «ألوان أغسطس» الصادرة عن دار دوِّن عام 2022.

ويعد اللقاء، فرصة لمحبي الأدب والسينما للتعرف عن قرب إلى رؤية أحد أبرز الأصوات النقدية في المشهد الثقافي المعاصر