أستراليا تستعد لسريان حظر منصات التواصل للأطفال دون 16 عاما

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء أنها ستلتزم بحظر منصات التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عاما، الذي سيبدأ سريانه قريبا في أستراليا، لكنها حذرت من أن هذه القيود ستجعل منصتها للفيديو يوتيوب أقل أمانا للأطفال.

وقالت راشيل لورد، مديرة السياسات العامة لدى جوجل ويوتيوب أستراليا، في منشور على مدونة الشركة، إن "التنظيم المتسرع من قبل كانبرا لا يفهم منصتنا وطريقة استخدام الشباب الأسترالي لها". وأضافت: "الأهم من ذلك، أن هذا القانون لن يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانا على الإنترنت، بل على العكس، سيجعل الأطفال الأستراليين أقل أمانا على يوتيوب".

وتنص التشريعات الجديدة، التي أقرها البرلمان الأسترالي العام الماضي والمقرر بدء سريانها في 10 ديسمبر/كانون الأول، على السماح بالوصول إلى منصات مثل تيك توك وسناب شات ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام فقط لمن يبلغون 16 عاما أو أكثر.

وسيطبق استثناء على خدمات الصحة والتعليم، بما في ذلك يوتيوب كيدز، وماسنجر وواتساب.

ويتطلب القانون من بعض منصات التواصل الاجتماعي اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع الأستراليين دون سن 16 من إنشاء حساب أو الاحتفاظ به. وقد يؤدي الفشل في مسح البيانات إلى غرامات تصل إلى 5ر49 مليون دولار أسترالي (5ر32 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت لورد أن أي شخص دون 16 عاما سيتم تسجيل خروجه تلقائيا من حسابه على يوتيوب، لكنها شددت على أن "المشاهدين يمكنهم الاستمرار في مشاهدة يوتيوب أثناء تسجيل الخروج".

وسيفقد المستخدمون دون 16 عاما الوصول إلى ميزات مثل الاشتراكات وقوائم التشغيل والإعجابات وإعدادات الرفاهية الافتراضية مثل "أخذ استراحة" وتذكيرات وقت النوم. كما لن تكون قنواتهم قابلة للعرض، ولن يتمكنوا من إدارتها.