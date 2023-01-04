 غدا.. الكابينت الإسرائيلي يناقش تداعيات اقتحام بن جفير للأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الكابينت الإسرائيلي يناقش تداعيات اقتحام بن جفير للأقصى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:58 م

أكد موقع "واللا" الإخباري العبري، أنه سيتم غدا الأربعاء عقد الاجتماع الأول للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بتركيبته الجديدة.

وأوضح الموقع أن المجلس سيناقش ردود فعل العالم على اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى والمناقشة التي ستعقد في مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قال في وقت سابق اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف أمس الثلاثاء، بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.

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