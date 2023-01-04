أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، مؤكداً على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

وذكرت بلبع شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين

حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بناحية مركز دمنهور أسفرت عن ضبط 27 طن أرز أبيض داخل مخزن تم حجبهم عن الأسواق بهدف الإحتكار .

تم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لمضرب الأرز بدمنهور.