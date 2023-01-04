 مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في جنين.. وقوة خاصة تختطف شابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في جنين.. وقوة خاصة تختطف شابا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:03 م

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وأكدت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأطلقت قنابل الغاز والأعيرة النارية؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وعلى صعيد مُتصل، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم، شابا من بلدة قباطية في "جنين".

وأفادت مصادر أمنية بأن وحدات خاصة داهمت منزلا قيد الإنشاء لعائلة الشاب عبد العزيز بسام أبو عبيد (28 عاما)، في منطقة الكحليشة بالبلدة المذكورة واختطفته.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت صباح أمس الثلاثاء، منزل عائلة أبو عبيد وسط جنين، واعتقلت والده وشقيقه تقي لعدة ساعات، وهددت الأسرة بتصفية عبد العزيز إذا لم يسلم نفسه.

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