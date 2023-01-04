الرئيس السوري يبحث مع وزير خارجية الإمارات العلاقات الأخوية بين البلدين

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الأسد، أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصب في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيراً إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية، وفقا لما نشره موقع الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لبشار الأسد تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، لافتا إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستمرار التشاور والتنسيق مع سوريا حول مختلف القضايا.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها على كل أراضيها، معبراً عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها.