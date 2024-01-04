موزمبيق تفوز 6-0 قبل مواجهة منتخب مصر في أمم إفريقيا

مواجهة نارية مرتقبة تنتظرها الجماهير المصرية في مستهل مشوار المنتخب الوطني أمام منتخب موزمبيق ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وحقق منتخب موزمبيق أمس الأربعاء فوزا كاسحا على فريق جومو كوزموس الجنوب أفريقي 6-0 فى مباراة ودية.

وسجل سداسية منتخب موزمبيق كل من راتيفو، كليسيو، ألفونسو، ويتي، جواو بوند ولاو كينج.

منتخب مصر يقع ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تضم كاب فيردي، غانا وموزمبيق.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يناير الجاري بمواجهة موزمبيق، قبل أن يواجه منتخب غانا يوم 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير.