 مرآة ثقافية لتاريخ وطن.. مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة اليوم - بوابة الشروق
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مرآة ثقافية لتاريخ وطن.. مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة اليوم

أسماء سعد
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 9:39 ص

يقيم المجلس الأعلي للثقافة ندوة لمناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة "مرآة ثقافية لتاريخ وطن شهادات ودراسات" والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تمام الخامسة مساءً اليوم الخميس بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الندوة: كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، و كلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يشارك في المناقشة: - الدكتور جمال العسكري - الناقد شعبان يوسف - الشاعر عيد عبد الحليم- الناقد الدكتور مرسي عواد - الدكتور مصطفى القزاز - الفنان محمد بغدادي - الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا - الكاتب محمد السيد عيد - الناقد التشكيلي محمد كمال - الشاعر محمود خير الله - الدكتور محمود عبد الباري، يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يتناول اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في إبريل ١٩٧٠ على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد ٤٠٠.


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