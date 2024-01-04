استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

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استشهد 41 فلسطينيا على الأقل جراء قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية على على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) على موقعها الإلكتروني فجر اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية أن "طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس (جنوب القطاع)، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين".

كما استشهد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر يؤوي نازحين غرب خان يونس.

واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قصفا طال منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة آخرين.

كما قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف لمنزل غرب النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وشن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت الوكالة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى أكثر من 22300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من57200 جريح.