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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 9 أطفال غرب خان يونس

وكالات
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 11:15 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 9 أطفال غرب خان يونس.

وجددت قوات الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مدينة خان يونس.

وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة من الأحزمة النارية على المدينة، مما أسفر عن تدمير أبراج في النصيرات وسط القطاع.

كما تجدد القصف المدفعي على محيط شركة الكهرباء شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إن عدد الإصابات جراء العدوان ارتفع إلى 57 ألفا و296 إصابة.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة.


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