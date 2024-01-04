مصطفى قمر يختتم فقرته بـ«كاسيت 90» بأغنية منايا

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اختتم الفنان مصطفى قمر فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «منايا» ووعد الجمهور بتكرار اللقاء.

واستقبل مصطفى قمر عازف الكمان يحيى الموجي على مسرح حفل «كاسيت 90»، ليشاركه في أغنية «بسلم عليك» من فيلمه «حريم كريم»، وقام قمر بالعزف على الجيتار أثناء غنائه.

وغني مصطفى قمر لنفسه «بحبك يا مصطفى»، وطلب من الجمهور أن يغنيها له، واستبدل كلمات الأغنية والتي تقول «7 سنين في العطارين» بـ«5 سنين في السعودية».

وفاجىء مصطفى قمر جمهور حفل «كاسيت 90» بغنائه «قبل أي كلمة» من فيلمه «حريم كريم»، بدون موسيقى، ليتفاعل معه الجمهور بشدة ويغنيها معه.

وافتتح الفنان مصطفى قمر فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «مين غيرك».

وعبر مصطفى قمر عن سعادته بلقاء جمهوره من الشعب السعودي، ووعد الحضور بحفل لا ينسى، معلقا: «هنغني للصبح والجو حلو ومحدش له حجه»، واستكمل بغناء «الليلة دوب» وسط تفاعل وغناء الجمهور.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».