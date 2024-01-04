أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن «إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس، أحد المقار الأمنية العراقية».

وأكدت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة، تصعيد خطير».

وأشارت إلى أن «العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية».

وقال مسئول أمريكي لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد قيادي في فصيل عراقي مسلح يعتقد أنه مسئول عن هجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الضربة الأمريكية أصابت سيارة في بغداد، واستهدفت قياديًا في حركة النجباء دون أن يذكر هويته.

وأعلنت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية المسلحة، في بيان اليوم الخميس، مقتل مساعد قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي «أبو تقوى» في قصف أمريكي وصفته بـ«الغادر» على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

وكان مصدر في الشرطة العراقية، قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسئول العسكري في حركة «النجباء» المدعو «أبو تقوى» وأحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقر للحشد شرق بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استهداف عجلة «أبو تقوى» مع أحد مرافقيه ويدعى «أبو سجاد» بعد دخولهما للمقر في شارع فلسطين مما أسفر عن مقتلها في الحال.