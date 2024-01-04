قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، إن «إسرائيل أساس الإرهاب»، مستشهدًا بالعدوان على الشعب الفلسطيني والسرقات التي تحدث من الأراضي والأموال الفلسطينية، ومعارضة القانون الدولي.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الخميس، أن «رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعلم قبل بدء الحرب على غزة أنه سيذهب إلى السجن؛ بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه».

وأشار إلى أن «نتنياهو خسر كثيرًا من تلك الحرب»، معقبًا: «ليس أمامه سوى مخرج واحد وهو إطالة أمد الحرب حتى لا يذهب للسجن، وتكون هناك مجموعة يسميها (إنجازات) يعود عبرها إلى الشارع الإسرائيلي بصورة المنتصر بعد كل الفشل الذي حدث».

وعلق على اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، قائلًا إن «الولايات المتحدة تبعث برسائل تهديد لدول المنطقة، مفادها: فكروا مرتين في أي عمل تقومون به».

وأكمل: «عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء يعدمون ويقتلون في غزة، إضافة إلى المباني المدمرة، والعالم لا يتحدث بازدواجية معايير وإنما عنجهية وظلم ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأكد أن تلك الاغتيالات وعمليات الإرهاب التي تمارسها قوات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وإفشال مخطط التهجير الذي تسعى له إسرائيل.

واستطرد: «فكرة الاحتلال ليس القصف والانتقام، وإنما الموضوع أكبر من ذلك، فهناك مخطط عند تلك العصابة المتطرفة الحاكمة في دولة الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني».