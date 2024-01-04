صحة غزة تحذر من كارثة إنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في جنوب القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية لمستشفيات غزة وشمال القطاع، خلال 3 أشهر من العدوان.

وأضاف في بيان، مساء الخميس، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الشريكة؛ لإجراء تدخلات عاجلة؛ من أجل تشغيل خدمات مجمع الشفاء الطبي والمنظومة الصحية شمال غزة، وتوفير الأدوية والوقود والحماية لها ولطواقمها، وتأمين طرق الوصول إليها أمام حاجة 800 ألف نسمة.

وطالب المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية، وضمان وصولها إلى مناطق قطاع غزة كافة؛ لإنقاذ آلاف الجرحى.

ونوه أن «1.9 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء».

وحذر من «كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة رفح جنوب القطاع، بعد نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إليها، في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية».

وناشد المؤسسات الأممية إيجاد آليات فاعلة تضمن قيامها بمهامها الإنسانية المطلوبة؛ لمنع الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في مراكز الإيواء، وتوفير الرعاية الصحية والطعام المناسب للأطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين فيها.