وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 63 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 63 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف خلال الليل.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 17 يناير إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو صباح اليوم الأحد، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 63 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و13 فوق منطقة بريانسك، و6 فوق منطقة روستوف، و6 فوق جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، و4 فوق منطقة أستراخان، و4 فوق منطقة فولجوجراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة ريازان، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة ستافروبول، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



