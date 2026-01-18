ارتفاع حصيلة قتلى حريق في كراتشي إلى 6 أشخاص

ذكر مسئولون اليوم الأحد أن حصيلة قتلى حريق هائل اندلع في وقت متأخر من مساء أمس السبت في مركز تسوق جول بلازا على طريق محمد علي جناح في كراتشي ارتفعت إلى ستة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء والمصابين إلى 20، فيما واصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.

وقال مسئولو الإنقاذ إن الوفيات نجمت عن الاختناق بسبب الدخان الكثيف داخل المبنى. وأصيب 20 شخصا، بعضهم في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى كراتشي المدني، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وهرع رجال الإطفاء والإنقاذ إلى مركز "جول بلازا" بعد الساعة 2200 أمس السبت بالتوقيت المحلي بوقت قصير بعد بلاغات عن نشوب حريق، وفقا لما ذكره مسؤولو الشرطة والإنقاذ. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان معظم ملاك المتاجر قد أغلقوا متاجرهم أو رحلوا بالفعل عندما نشب الحريق وانتشر سريعا.

ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور. وذكرت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق بمجرد إخماد الحريق.