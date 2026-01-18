أحدث المراحيض في اليابان توفر فحص للحالة الصحية عبر تحليل البراز

أدخلت الشركات اليابانية المتخصصة في تصنيع المراحيض، والتي تشتهر بمنتجاتها المبتكرة، تقنية جديدة لمنتجاتها تعمل على "تحليل البراز" من أجل فحص الحالة الصحية للمستخدم، في محاولة منها لجذب المستهلكين المهتمين بصحتهم.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، بأن شركة "توتو" المحدودة طرحت طرازين جديدين من سلسلة مراحيض "نيورست" الفخمة في أغسطس الماضي، مزودين بوحدة استشعار داخل حوض المرحاض، تقوم بعمل مسح للبراز من خلال جهاز مزود بمصابيح "ليد"، لقياس الشكل والحجم واللون.

ويعد المنتج هو الأول من نوعه المصمم للاستخدام المنزلي في اليابان، حيث يقوم النظام بتصنيف شكل البراز وصلابته إلى سبع فئات، بينما يتم تسجيل الحجم واللون لثلاثة مستويات.

ويمكن للمستخدمين متابعة حالة فضلاتهم منن خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي، وحتى الحصول على نصائح تغذية بناء على تحليل حركة الأمعاء، مثل التوصية بزيادة تناول الخضراوات.

وقال مسئول في الشركة، إن المنتج الجديد يهدف إلى مساعدة المستخدمين على "تحويل العادات اليومية لاستخدام المرحاض إلى بوابة للحصول على صحة أفضل".