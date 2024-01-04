شركة أمن بحري: مسلحون يصعدون على سفينة تبحر في الصومال

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، اليوم الخميس، أن مسلحين صعدوا على متن سفينة شحن تحمل علم ليبريا أثناء إبحارها جنوب شرقي الصومال.

وقالت الشركة، خلال بيان، إن مسلحين صعدوا على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 مترا جنوب شرقي إيل بالصومال، مشيرة إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويوم الثلاثاء، قالت شركة الأمن البحري البريطانية، إن سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت "أمبري" يومها أنه جرى سماع ربان السفينة عبر الترددات العالية جدا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكثفت جماعة الحوثي في اليمن، هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.